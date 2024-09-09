Завдяки операції у Курській області вдалося не лише убезпечити Сумщину.

Україна обрала Курську область для удару, бо вона виявилась найслабшим місцем в обороні окупаційної армії. Про це розповів головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський в інтерв'ю CNN.

За словами генерала, загарбники планували використовувати цю територію як плацдарм для подальших дій, зокрема, атаки на Сумську область. Так, росіяни збирались прорвати кордон за кілька днів після наступу на Харківському напрямку 10 травня цього року.

"Для нас цей напрямок завжди був загрозою. Тому, оцінюючи свої можливості, ми обирали найслабше місце в обороні противника, в його структурі", – пояснює головком.

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Як додав Сирський, це знижувало загрозу наступу загарбників, не давало противнику діяти й перенесло в результаті бойові дії на територію ворога, "щоб він міг відчувати те, що ми відчуваємо щодня". Крім того, Збройні сили України створили свою зону безпеки в районі Курської області.

За його словами, коли росіяни почали зазнавати втрат на Харківщині, вони були змушені перекидати туди підрозділи, які були у Курській області. Однак, попри провал операції, окупанти не хотіли відмовлятися від свого плану та "розглядали цей плацдарм для подальших своїх дій". Сирський додав, що коли у травні стало зрозуміло, що затримка наступу на Суми є тимчасовою, було вирішено, що треба діяти.

Завдяки операції у Курській області вдалося не лише убезпечити Сумщину, а й поповнити обмінний фонд російськими окупантами.

Курська операція ЗСУ

Сирський зазначав, що Україна робить все можливе, щоб не втратити Покровськ і Курська операція допомагає у цьому. Зокрема, вона позбавила окупантів можливості маневрувати своїми частинами.

Президент Володимир Зеленський зауважив, що ситуація на Покровському напрямку за останні кілька діб "була краща", але потрібно дочекатися стабілізації.

В ISW пояснювали, що Курська операція дозволяє ЗСУ кинути виклик російському контролю над загальновійськовою ініціативою в Україні.

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