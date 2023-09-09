Знищено 40 одиниць військової техніки противника.

На Таврійському напрямку Сили оборони України ліквідували понад три сотні російських загарбників та знищили чимало їхньої техніки. Про це повідомив Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Він зазначив, що протягом минулої доби ворог 17 разів атакував позиції українських Сил оборони та здійснив 744 обстріли, завдав 4 ракетних та 18 авіаударів.

Водночас артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1468 вогневих завдань.

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"За останню добу втрати ворога склали 321 особа (безповоротні - 81, поранені - 233, полон - 7). Знищено 40 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 1 танк, 1 ББМ, 9 артилерійських систем та мінометів, 1 ППО, 1 РЛС "Зоопарк", 1 ПТРК, 17 БпЛА, 6 одиниць автомобільної техніки та 3 одиниці спеціальної техніки", - повідомив Тарнавський.

Він додав, що також було знищено 8 складів боєприпасів та 2 пункти управління ворога.

Втрати окупантів у війні в Україні

Авіація Сил оборони упродовж доби завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та озброєння російських загарбників.

підрозділами ракетних військ уражено п'ять артилерійських засобів та один зенітно-ракетний комплекс противника.

Також у Генштабі повідомляють, що упродовж доби російські окупанти атакували одразу на декількох напрямках ділянки фронту, але українські захисники успішно відбили всі атаки.

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