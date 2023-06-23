ЗСУ ведуть наступальні операції на низці напрямків.

Зараз на фронті відбуваються формувальні операції з підготовки поля бою.

Про це розповів радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк у мікроблозі Twitter. Він підкреслив, що війна - це не голівудський блокбастер, а контрнаступ - не новий сезон на Netflix. "Не треба очікувати екшену та запасатися попкорном. Наступальні операції Збройних Сил України продовжуються на низці напрямків. Відбуваються формувальні операції з підготовки поля бою", - написав радник.

Подоляк відзначив, що за час, який Україна витратила на переконання партнерів надати необхідну зброю, окупанти побудували фортифікаційні споруди, створили глибоко вкопану лінію оборони та систему мінних полів.

Відео дня

"Злам російського фронту сьогодні потребує розумного та виваженого підходу. Життя солдата - найважливіша цінність для України. Військове командування спирається не на вболівальників із трибун, а на воєнну науку та розум", - підкреслив він.

Контрнаступ України: останні новини

На початку тижня у Міністерстві оборони повідомили, що українській армії вдалося звільнитжи вісім населених пунктів на Бердянському та Мелітопольському напрямках.

Президент Володимир Зеленський заявив, що він упевнений в успіху українського наступу, хоч і є певні складнощі через заміновані території.

Міністр оборони Олексій Резніков закликав не "підштовхувати" українських захисників. За його словами, офіцери та командири маневрують та акуратно рухаються. "Вони роблять свою роботу. І вони її зроблять", - додав він.

Вас також можуть зацікавити новини: