Він розповів, з якими складнощами стикається армія.

Україна впевнена в успіху свого контрнаступу, хоч зараз наступальні дії йдуть непросто.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю BBC. "Контрнаступ ми оцінюємо позитивно. Не все просто, бо є ті чи інші складнощі. По перше, вся наша земля замінована, навіть там, де ми деокупували нашу територію - майже двісті тисяч квадратних кілометрів нашої землі заміновано. Тому і контрнаступальні дії відбуваються непросто", - сказав він.

Очільник держави відзначив, що кроки "хотілося б робити більшими", але той, хто бореться - поборе. "Тому в будь-якому випадку, ми впевнені в успіху контрнаступальних дій. Восени у нас були відповідні контрнаступальні дії і здавалось, що це уповільнений процес. Але в якийсь момент всі побачили, як ми стрімко почали просуватись вперед. Так само буде і тут", - підкреслив він.

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Контрнаступ України: останні новини

За даними Міністерства оборони, за два тижні українські воїни звільнили вісім населених пунктів на Бердянському та Мелітопольському напрямках.

Головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний провів роботу в угрупованнях, які працюють у найскладніших районах. Він відзначив, що українська операція триває згідно з планом.

У Пентагоні вважають, що захисники України мають здатність провести успішний контрнаступ.

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