Ханно Певкур переконаний, що обговорення у пресі не пришвидшать наступ ЗСУ.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур не згоден з тезою, що український контрнаступ просувається повільно.

В інтерв’ю "РБК-Україна" він закликав Захід давати більше зброї Києву.

"Я вважаю, що не потрібно збільшувати додатково тиск на українців, оскільки ви самі знаєте, що робити. Ви також знаєте, що хотіли б просуватися вперед швидше. Однак це не допомагає на полі бою, оскільки на полі бою треба ухвалювати рішення згідно з ситуацією. Я розумію, чому виникають труднощі, чому виникають виклики, але відкрите обговорення цього в медіа не допомагає", - сказав Певкур.

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Міністр висловив сподівання, що цього року Україна зможе здобути перемогу у війні проти РФ.

"Сподіваюся, що перемога прийде цьогоріч. Прийде чи ні? Звісно, Путін може закінчити цю війну негайно, забравши свою армію назад до Росії, і тоді війна завершиться", - додав Певкур.

Контрнаступ ЗСУ

ЗСУ протягом останньої доби продовжували контрнаступ щонайменше на трьох напрямках - і мають певні успіхи.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявляв, що ще дуже рано оцінювати успіхи українського контрнаступу.

Західні ЗМІ писали про проблеми просування ЗСУ, зокрема захисники України зіштовхуються з мінуванням полів.

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