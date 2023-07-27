Йдеться про гелікоптери, модифіковані з урахуванням досвіду РФ у Сирії.

На тлі контрнаступу Збройних сил України у Запорізькій області, одним з найсильнішим видом озброєння на фронті став сильно модифікований ударний вертоліт Ка-52.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter. Після повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 40 гелікоптерів Ка-52, однак це дорого обійшлось і самій Україні.

За даними британської розвідки, Росія поповнила свої сили на півдні новою модифікацією Ка-52М. Його переробили, виходячи з досвіду росіян у Сирії.

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Наразі є докази, які підтверджують використання нового варіанта М в Україні. Зокрема, фотографії у соціальних мережах, на яких екіпаж позує поряд із новим вертольотом.

"Ще одним важливим покращенням парку Ка-52 є інтеграція нової протитанкової ракети LMUR, дальність дії якої становить близько 15 км. Екіпажі Ка-52 швидко скористалися можливістю використовувати зброю за межами досяжності української ППО", - додали у Міноборони Британії.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв УНІАН, на сході країни противник протягом минулої доби атакував та намагався відновити положення на певних позиціях, але успіхів не мав. Загалом протягом минулої доби відбулось 28 бойових зіткнень з ворогом.

Авіація сил оборони завдала 13 ударів по загарбниках.

Загальні бойові втрати противника станом на 27 липня 2023 року склали близько 244 270 (+590) осіб. Також було знищено за цей час 311 вертольотів.

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