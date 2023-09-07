Обмежена кількість боєприпасів та погіршення погодних умов зроблять цей прорив "дуже складним".

Через 6-7 тижнів бойові дії та наступ українських сил, як прогнозує адміністрація президента США Джо Байдена, сягнуть кульмінації. Оцінки США щодо того, якого прогресу можна досягти за цей час, розходяться, пише The Economist.

Дехто вважає, що українська армія, що кинула більшу частину своїх резервів на прорив другої лінії оборони РФ і зазнала великих втрат, навряд чи далеко зайде. Один з чиновників американської розвідки вважає, що якість сил з обох боків з часом падає, і не вважає можливим значний прогрес.

"Якщо ви подивитеся на поле бою через п’ять років, воно може виглядати загалом схожим", – каже він.

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Водночас Трент Мол, директор з аналізу Розвідувального управління Міністерства оборони США має не такий песимістичний прогноз. Він наголошує, що нещодавні успіхи України є "значними", і це дає Силам оборони "реалістичну можливість" прорвати решту російських ліній оборони. За словами представника розвідувального відомства, ймовірність прориву до кінця року – 40-50%.

"Якби ми мали цю розмову два тижні тому, я був би трохи більш песимістичним. Їхній прорив на тому другому захисному поясі насправді досить значний", – каже Мол.

Водночас чиновник зауважив, що обмежена кількість боєприпасів та погіршення погодних умов зроблять цей прорив "дуже складним".

Мол окремо акцентує, що ситуація в управлінні російськими військами змінилася. Російський генерал Сергій Суровікін, який будував оборонні рубежі, крізь які тепер пробиваються українські сили, звільнений. А ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин, чиї найманці досягли найвідчутніших досягнень Росії минулого року, загинув в авіакатастрофі.

Контрнаступ України - оцінки США

Американська сторона жваво критикувала український контрнаступ, стверджуючи, що Україна нібито веде його неправильно.

Газета WSJ припускала, що через таку критику адміністрація президента США Джо Байдена може намагатися перекласти провину на українців в тому разі, якщо війна все ще триватиме у рік президентських виборів в США. Видання також звинувачувало адміністрацію в применшуванні успіхів, який досягає Україна.

На початку вересня бійці Збройних сил України прорвали першу лінію оборони російських окупантів у Запорізькій області. Тепер наші захисники розширюють пролом, який там утворився.

5 вересня держсекретар США Ентоні Блінкен публічно засвідчив "хороший прогрес" у контрнаступі ЗСУ.

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