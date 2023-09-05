Речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку відповів, чи може вона містити лабіринти.

Друга лінія оборони російських загарбницьких військ, попри думку деяких громадян, є досить потужною. Крім того, вона може містити лабіринти.

Про це повідомив речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі інформаційного телемарафону. "Не знаю, чому всі думають, що вона трошки слабша. Так, щільність мінних полів там менша, але їх кількість також досить велика. Єдине, що може нам зіграти на руку, це те, що траншеї, окопи і перекриття не такі міцні", - додав він.

На запитання журналістки про те, чи дійсно там є тунелі та "підземні міста", як кажуть деякі військові експерти, він сказав, що не має такої інформації. "У росіян було понад рік часу, щоб окопатися, тому я думаю, що лабіринти там існують",- додав військовий.

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Друга лінія оборони російських військ: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня у ЗМІ з'явилася інформація, що українським військам вдалося прорвати ділянку основної лінії російської оборони на південному фронті.

Днями командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський дав інтерв'ю, у якому повідомив, що російські загарбники витратили 60% часу та ресурсів на будівництво першої лінії.

За його словами, на будівництво другої та третьої ліній оборони пішло по 20%. Українські війська знаходяться між першою та другою лініями, додав він.

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