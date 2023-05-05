Також загарбники розробили плани евакуації колаборантів з півдня України.

У тимчасово окупованому Криму створюють запаси води та продовольства на випадок ізоляції.

Як повідомляють у Центрі національного спротиву, окупаційна влада розпочала цей процес через побоювання ймовірного блокування Криму та південної частини Херсонської області. Крім того, готується евакуація колоборантів з тимчасово окупованих територій півдня України.

В Запорізькій та Херсонській областях загарбники розробили план евакуації працівників окупаційної адміністрації та їхніх родичів до Криму. Відзначається, що більшість колаборантів з населених пунктів на косі Арабатська стрілка вже покинули регіон.

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Крим в окупації: останні новини

Влітку президент Володимир Зеленський заявив, що війна почалася з Криму і повинна ним закінчитися. У нещодавному інтерв'ю він відзначив, що у плани контрнаступу входить деокупація півострова.

Голова української розвідки Кирило Буданов заявляв, що Крим звільнять комбінованим шляхом - військовою силою і дипломатією.

Постійний представник президента України в Криму Таміла Ташева відзначала, що колективного видворення росіян з півострова не буде.

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