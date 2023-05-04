З 2014 року на півострів переїхали сотні тисяч людей з Росії, порушивши українські закони.

Після визволення Криму росіян, які незаконно в'їхали на півострів, будуть видворяти з України в індивідуальному порядку, а не колективно. Про це заявила постійний представник президента України в Криму Таміла Ташева в інтерв'ю "Укрінформу".

"Всі російські громадяни, фактично, є колонізаторами, адже вони приїхали на окуповану територію змінювати її демографічний склад. Вони - співучасники злочину. І ми їх видворимо, якщо вони самі не виїдуть до звільнення території", – заявила вона.

Ташева підкреслила, що в міжнародному праві немає норми, що дозволяє колективне видворення іноземців. Тому стосовно кожного російського громадянина, який незаконно перебуває в Криму, рішення будуть ухвалювати індивідуально.

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У той же час українців, яким Росія нав'язала своє громадянство, Україна як і раніше визнає своїми громадянами. Відповідно їм видворення не загрожує.

"Це дуже важливо відзначити, тому що російська пропаганда поширює відверту брехню, мовляв, з Криму будуть видворяти кримчан. Тому підкреслюю, що півострів повинні покинути тільки російські громадяни, які порушили умови в'їзду", – заявила вона.

При цьому Ташева зазначила, що російські громадяни при бажанні зможуть попросити посвідку на проживання в Україні згідно з існуючими процедурами. Це зокрема буде можливо для репатріантів, які не встигли до 2014 року отримати українське громадянство, адвокатів політв'язнів, рідних незаконно ув'язнених, інших людей, які підтримали Україну.

Перспективи звільнення Криму

За словами президента Зеленського, очікуваний контрнаступ ЗСУ включатиме в тому числі плани щодо звільнення Криму. При цьому він висловив упевненість, що окупанти і росіяни, що понаїхали, будуть тікати з півострова, не чекаючи заходу ЗСУ.

Міністр оборони Резніков допустив, що звільнення Криму може відбутися взагалі без наземних битв на самому півострові. Після знищення шляхів постачання росіяни самі втечуть з Криму.

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