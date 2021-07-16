Селище звільнили від окупантів сім років тому, проте вони продовжують його обстрілювати.

Останні три доби селище Піски, що розташоване у передмісті окупованого Донецька, потрапляє під ворожі обстріли.

Селище було звільнено від окупантів у липні 2014 року, йдеться в сюжеті ТСН.

Сім років тому, під час звільнення Пісок, там точилися чи не найзапекліші бої. Відтоді у селищі багато чого змінилось: над напівзруйнованою церквою майорить синьо-жовтий прапор, а місцевих жителів майже не залишилось.

"Від початку цього тижня кожен ранок у Пісках починається з обстрілів. Воювати автоматами проти мінометів, зізнаються військові, справа невдячна, тож, щоб уникнути втрат, доводиться ховатися в укриття. Під час одного з обстрілів ворожий снаряд влучив просто у спостережний пост, спалахнула пожежа. Військовослужбовець з позивним Марчелло нарікає, що в вогні згоріло його улюблене робоче крісло", - йдеться в сюжеті.

Журналісти дізналися, що лише за півгодини ранкового обстрілу пролунало 17 розривів. Ворог застосував самохідні гаубиці та важкі міномети. Під час того обстрілу українські захисники, на щастя, не постраждали.

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Автор: Юрій Годован