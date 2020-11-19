Позачергове засідання гуманітарної підгрупи ТКГ відбулося в режимі відеоконференції.

На переговорах гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі вдалося узгодити нові технічні деталі розблокування російською стороною роботи КПВВ "Золоте" і "Щастя".

Про це йдеться у повідомленні на сторінці української делегації в ТКГ у Facebook.

Читайте такожБойовики застосували зброю в районі Мар’їнки - ООС

Сьогодні в режимі відеоконференції відбулося позачергове засідання гуманітарної підгрупи ТКГ.

"Порядок денний: забезпечення пересування громадян України через КПВВ. Завдяки твердій позиції керівника гуманітарної підгрупи народного депутата Галини Третьякової та сприянню координатора підгрупи Тоні Фріша на переговорах вдалося узгодити нові технічні деталі щодо розблокування російською стороною роботи КПВВ "Золоте" та "Щастя", - повідомили в українській делегації в ТКГ і додали, що робота триває.

Чому не працюють КПВВ на Донбасі

З 10 листопада Україна відновила пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування.

В Донецькій області функціонують КПВВ «Гнутове», «Новотроїцьке», «Мар’їнка», та «Майорське», на Луганщині - КПВВ «Станиця Луганська» та новостворені контрольні пункти в’їзду-виїзду «Щастя» та «Золоте».

Втім, російська сторона не пропускає громадян через лінію розмежування. Громадян повертають на підконтрольну Україні територію.

Представник МЗС РФ Марія Захарова безпідставно звинуватила Україну у зриві відкриття КПВВ у Золотому та Щасті.

Водночас, в Європі закликали Росію змусити бойовиків відкрити КПВВ у Щасті й Золотому. В заяві Франції та Німеччини підкреслюється, що Україна здійснила кроки для покращення умов на занедбаних пунктах пропуску до настання зими та з метою послаблення страждання людей на сході України.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Тетяна Поляковська