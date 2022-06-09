Окупанти крадуть техніку і мародерять нажите українцями майно.

На окупованих територіях півдня України російські загарбники викрадають людей, садять їх у підвали і вимагають гроші.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух під час інформаційного телемарафону.

"Людей крадуть, кидають у підвали і вимагають гроші. Крадуть техніку, мародерять квартири людей, які поїхали. Продовжується потік людей, які виїжджають…Це постійний тиск, це ситуація, в якій наші люди не звикли перебувати", - сказав він.

За словами Старуха, на окупованих територіях складна гуманітарна ситуація. Зокрема, недостатня кількість ліків, окупантами порушений ланцюжок надання медичної допомоги. Для мешканців фактично знищені всі структури повсякденності. Будь які дії з реєстраціями – це суттєві складнощі.

"Наше місцеве самоврядування контролює більшість систем життєдіяльності цих територій: водопостачання, електрика, газ, і там де відбуваються порушення - відновлюють їх. Лікарі працюють", - сказав він.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують викрадати людей у захопленому Енергодарі Запорізької області. Як повідомили у пресслужбі Енергоатому, лише за останній тиждень вони затримали та вивезли у невідомому напрямку близько 20 мешканців міста. 11 із них є працівниками Запорізької АЕС. Наразі місце їхнього перебування невідоме.

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