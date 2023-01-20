Одна з ракет впала біля дитячого садка.

Російські загарбники завдали ракетний удар по Краматорську Донецької області. Про це міський голова Краматорська Олександр Гончаренко повідомив у соціальній мережі Facebook.

"Ракетний удар по Краматорську. Знову по цивільній інфраструктурі. З’ясовуємо наслідки", - повідомив Гончаренко.

Згодом голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко уточнив, що ворожа ракета впала поблизу дитсадка. "Наслідки удару встановлюємо", - написав він.

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"Ранок у Краматорську розпочався дуже гучно. Рашисти завдали ракетного удару, причому ракет було щонайменше дві, зараз повідомляється, що був і третій удар, з’ясовують, де вона впала. Ракета утворила вирву біля дитячого садочка. Зазначу, що цей садок діючий – до війни, до 24 лютого тут було 325 дітлахів. Знаходиться цей садочок в дуже щільній житловій забудові", - розказала радниця голови Донецької ОВА Тетяна Ігнатченко в ефірі національного телемарафону.

За її словами, під час цього ракетного удару ніхто не постраждав, комунальні служби вже наводять лад на місці події.

"Цей дитячий садочок фактично законсервований, у нас на території Донецької області школи та дитячі садочки зараз не працюють, діти знаходяться на дистанційному навчанні", - зазначила Ігнатченко.

Ситуація на Донеччині

Як повідомляв УНІАН, 17 січня вночі російські окупанти двічі вдарили ракетами по промзоні Краматорська Донецької області.

За даними Генштабу, ворог основні зусилля зосереджує на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Вчора стало відомо, що сили оборони відбили атаки РФ біля Соледара

Відзначимо, що росіяни не мають повного контролю над Бахмутом та Соледаром, але ворожа пропаганда продовжує стверджувати про зворотне.

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