Російська влада боїться, що росіяни помітять, як "затягнулася" "спецоперація".

Кремль заборонив державним російським ЗМІ "акцентувати увагу" на тривалості війни проти України. Це сталося напередодні 100 днів з початку вторгнення.

Про це повідомляє Meduza. Російська влада боїться, що росіяни помітять, як "затягнулася" "спецоперація".

"Джерела стверджують, що напередодні круглої дати Кремль "попросив" співробітників державних ЗМІ "не акцентувати" увагу на тривалості російського вторгнення. Зроблено це, щоб росіяни менше замислювалися про те, що за три місяці російські війська не змогли домогтися значного просування", - йдеться в повідомленні.

Адміністрація президента Росії "попросила" редакції державних і провладних ЗМІ "не тиражувати тему 100 днів спеціальної військової операції" і "не акцентувати" увагу читачів і глядачів на тривалості війни.

Такі вимоги надійшли в редакції напередодні 3 червня — сотого дня вторгнення. Про це розповіли відразу чотири джерела: в одному з державних медіа, в мерії Москви, в одному з провладних видань, а також в самій Адміністрації президента (АП).

В онлайн-трансляціях, присвячених "спецоперації", в провладних таблоїдах "Комсомольська правда" і "Московський комсомолець" дійсно вказана тільки поточна дата. Не йдеться про неї і в випусках новин на пропагандистських російських телеканалах.

"Акцентування уваги на датах, пов'язаних з війною, може змусити росіян задуматися про цілі та успішність вторгнення", — сказав співрозмовник в АП.

"При розмовах про круглу дату завжди виникають питання: а чого до цієї дати вдалося досягти? Так повелося ще з радянських часів, коли були п'ятирічки, плани на них і так далі. Виходить, що зараз пред'явити до цієї дати майже нічого. Можна сказати, що взяті якісь населені пункти, але людям їх назва нічого не говорить. Це багато чи мало? Цілі "операції" близькі або ще немає?"- розмірковує джерело "Медузи".

Крім того, в Кремлі "не хочуть нагадувати", що вторгнення в Україну триває вже більше трьох місяців. Близький до АП співрозмовник "Медузи", посилаючись на результати закритих соціологічних опитувань, підкреслив, що багато росіян і так впевнені: "спецоперація" затягнулася.

Підсумки відкритих опитувань побічно це підтверджують. Соціологічна компанія Russian Field в ході дослідження, що проводилося з 23 по 26 травня 2022 року, з'ясувала, що 39% респондентів, що живуть в Росії, "втомилися" від новин про хід війни.

"А про її цілі, крім "денацифікації" і "демілітаризації" України, досі нічого не відомо. Люди ці слова не розуміють, але бачать, що бойові дії йдуть вже довго. До "операції" їм розповідали, що Україна - держава слабка. Але тепер виходить, що швидко перемогти її не виходить", — зазначив близький до Кремля співрозмовник.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков в коментарі "Медузі" не погодився з думкою про те, що війна затягнулася: "у подібних операцій не може бути чітко визначеного таймінгу". На питання про те, чи були з Кремля якісь вказівки щодо висвітлення в ЗМІ тривалості війни, Пєсков не відповів.

До кінця третього місяця вторгнення в мовних конструкціях, якими користуються російські телевізійні пропагандисти, все частіше вказується, що "Росія насправді воює не з Україною, а з НАТО і Заходом".

Близьке до АП джерело "Медузи" з посиланням на закриті опитування заявило, що тези про протистояння Росії і заходу" більш зрозумілі " росіянам. Відкриті опитування ці слова, можливо, підтверджують.

Співрозмовник "Медузи", близький до Кремля, пояснює: "якщо бій йде аж з усім НАТО — дуже сильним противником, а не з Україною, то люди розуміють, що швидкої перемоги чекати не доводиться".

Раніше секретар Радбезу РФ Микола Патрушев заявив, що Росія не обмежує себе термінами у війні проти України.

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