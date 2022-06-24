За даними нашої розвідки, мобілізаційні навчання проводитимуть у період з 22 червня по 1 липня.

У Гомельській області Білорусі проводяться мобілізаційні навчання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив речник міністерства оборони Олександр Мотузяник.

Він зазначив, що на Волинському та Поліському напрямку без суттєвих змін, проте загроза наступу з Білорусі залишається.

"Розвідка повідомляє, що у період з 22 червня по 1 липня цього року з військовими комісаріатами Гомельської області Білорусі проводяться мобілізаційні навчання. Загроза наступу з республіки залишається", - сказав Мотузяник.

Також він повідомив, що унаслідок удару по Лисичанську та навколишнім населеним пунктам було зруйновано величезну кількість будівель. Під вогнем російських окупантів перебувають населені пункти Борівське, Верхньокам’янка, Миколаївка, а також Біла Гора. Противник продовжує ракетні удари по військовим та критичним об’єктам цивільної інфраструктури України.

Ворог прагне встановити повний контроль над Сєвєродонецьком, веде наступальні дії і намагається оточити наші війська в районі Лисичанська, а також блокувати основні логістичні шляхи. Противник намагається закріпитись в районах населених пунктів Лоскутівка і Рай-Олександрівка.

"В районі населеного пункту Борівське українські воїни відбили наступальні дії противника", - повідомив Мотузяник.

На Бахмутському напрямку тривають бої в районах Миколаївки та Берестового. Противник застосував штурмову та армійську авіацію, завдавши повітряного удару в напрямках селищ Клинове, Яковлівка та Покровське.

За словами речника Міноборони, на Новопавлівському напрямку ЗСУ виявили та знищили кілька диверсійних груп противника. Ворог завдав масованого ракетного удару в районі населеного пункту Золота Нива.

На Слов’янському напрямку українські війська відбили штурм противника в районах Богородичного, Долини, Вірнопілля та селища Курулька.

В акваторії Чорного моря ідентифіковано 4 кораблі, які несуть крилаті ракети морського базування типу "Калібр". Можливий одночасний сумарний ракетний залп до 32 ракет.

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