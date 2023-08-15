Загарбникам не вистачає робочої сили для важкої праці на окупованих територіях.

За даними правозахисників, кремлівська влада, окрім того, що залучає в’язнів до війни проти України, збирається напрацювати ще один "механізм" використання цієї категорії своїх громадян.

Про це на брифінгу у медіацентрі "Україна - Одеса" розповіла адвокатка, директорка громадської організації "Східна правозахисна група" Віра Ястребова.

За її словами, влада Російської Федерації опрацьовує законодавчий механізм, який дасть право пенітенціарним службам РФ переселяти ув’язнених на тимчасово окуповані території України.

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Адвокатка нагадала про так званий "туризм" будівельників, вчителів, які за подвійну заробітну плату та статус учасника бойових дій, із Росії приїжджали працювати на окуповані території України.

"Але сьогодні, розуміючи, що деокупація з кожним днем наближується і залишатися там не є дуже безпечним для цих людей, вирішене залучати до важких робіт саме ув’язнених. Тобто, фактично Путін створює свої ГУЛАГи - ув’язнених людей з території РФ перемістять до окупованої території України, усякому разі вони це планують зробити, щоб в'язні безкоштовно робили важку фізичну працю", - наголошує Ястребова.

Адвокатка пояснює, що зараз навіть за подвійну оплату загарбникам не вдається залучити до праці в окупованих регіонах стільки російських працівників, скільки вони хотіли.

Що являв собою ГУЛАГ за часів радянської влади

Головне управління виправно-трудових таборів (ГУЛАГ) - підрозділ НКВС СРСР, МВС СРСР, Міністерства юстиції СРСР, яке здійснювало керівництво місцями ув'язнення в 1930-1959 роках.

ГУЛАГ існував як частина системи каральних органів СРСР, і у зв'язку з цим його історія нерозривно пов'язана зі сталінськими репресіями. Використання примусової праці ув'язнених займало важливе місце в економіці СРСР у 1930-1950-х роках. На ГУЛАГ доводилося освоєння близько 10% капіталовкладень у капітальному будівництві. Однак у деяких галузях значення ГУЛАГу було більшим: у видобутку вугілля, металів, руди, у тому числі золота та урану, алмазів, кобальту, апатитів.

100% золота, близько 70% олова і 33% нікелю добувалися силами ув'язнених. На них припадало 15% робіт на лісоповалі та значна частка робіт на гідротехнічному та дорожньому будівництві. У певний період реалізації атомного проекту (1947-1948) основний обсяг капбудівництва цих об'єктів також освоювався силами ГУЛАГа.

Оточення Путіна заробило мільйони на окупації частини України

Як повідомляв УНІАН, на тлі повномасштабного вторгнення в Україну компанії, які належать оточенню Путіна, заробляють сотні мільйонів на тимчасово окупованих територіях. За даними росЗМІ, товари на окуповані території оточення Путіна поставляє за цінами, часто вище ринкових на 10-25%, на що дав дозвіл уряд РФ. Наприклад, 95 млн руб. від "влади" Херсонської області отримала компанія Владислава Косенка - ТОВ "Приазов'я Інвест" ремонтуватиме пансіонат "Експрес". Ще 232 млн руб. отримала компанія екс-заступника голови підмосковної Дубни Романа Беленка. Вона охоронятиме освітні заклади Запоріжжя, а фірма кандидата в депутати Запорізької області від "Єдиної Росії" Антона Тарантінова отримала 125 млн руб. за охорону місцевих шкіл.

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