Вага однієї бомби досягає 500 кг.

Російські окупанти активно використовують проти українських військових крилаті авіабомби, і такі дії загарбників є для нас новою загрозою.

Про це заявив речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі інформаційного телемарафону. Він зазначив, що країні необхідно отримати винищувачі, щоб захистити себе.

"Це нова загроза, яка постала перед нами: не залітаючи в зону ураження нашої ППО, вони (окупанти - УНІАН) скидають ці бомби. Бомби по 500 кг летять десятки кілометрів, нагадаю, ця бомба має бойову частину, з цим треба щось робити. Не тільки засобами ППО, які ми чекаємо, але все ж таки посилювати тиск і роботу із західними партнерами щодо створення авіаційної коаліції та надання Україні винищувачів", - зазначив Ігнат.

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Винищувачі для України - останні новини

Як відомо, Україна вже тривалий час закликає партнерів надати їй сучасні винищувачі для захисту неба.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що ведуться перемовини з трьома європейськими країнами щодо отримання літаків та навчань українських пілотів.

Естонія та група членів Палати представників Конгресу США закликали Білий дім погодити передачу Україні винищувачів F-16, однак вони відмовилися. Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що на цій стадії війни американські літаки не допоможуть українській армії.

Цього місяця Польща пообіцяла передати Україні чотири літаки МіГ-29. Також 13 МіГів пообіцяла Словаччина, перші чотири вже передали.

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