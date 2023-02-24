На сьогодні є домовленості з Великою Британією щодо тренувань українських військових на винищувачах.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про перемовини з трьома європейськими державами щодо отримання літаків та навчань українських пілотів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції "Лютий. Рік незламності". Президент наголосив, що "слабке місце" у питаннях постачання зброї - це терміни, оскільки вони означають втрати людей, українських оборонців.

"Захист неба - це протиповітряна оборона, і не тільки ППО. Це й різноманітні дрони, які боряться проти інших дронів, тобто дрони-ловці. А також ми говоримо сьогодні про літаки", - сказав він.

Відео дня

За словами Зеленського, міжнародні партнери розуміють, що Україна хоче використовувати літаки для захисту неба та щодо цього вже здійснюються важливі кроки.

"Моя зустріч з прем'єр-міністром Британії дає відповідь на питання, чи є в України шанс отримати високоякісні літаки. Ми відкриваємо тренування з Британією", - наголосив Зеленський.

Він також повідомив, що сьогодні мав зустріч з прем'єр-міністром Польщі. "Ми відкриваємо можливість навчання на F-16", - сказав президент.

Зеленський також наголосив, що тривають перемовини з трьома європейськими державами щодо навчань пілотів й отримання літаків.

"Диму без вогню не буває, тому навчання. Ми хочемо пришвидшити ці процеси, вони складні, але це є комплексний захист неба", - наголосив президент України.

Західні бойові літаки для України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 20 січня стало відомо, що Нідерланди розглянуть можливість передачі Україні бойових літаків F-16. Пізніше прем'єр Нідерландів Марк Рютте заявив, що переговори про постачання Україні сучасних винищувачів проходять "за зачиненими дверима".

На початку лютого ЗМІ із посиланням на чиновників повідомляли, що США навряд чи погодяться на передачу Україні своїх винищувачів F-16. Президент США Джо Байден говорив, що він проти таких поставок. Водночас не виключалося, що Вашингтон дасть "зелене світло" для надання літаків іншими країнами.

8 лютого прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак оголосив про плани з організації підготовки українських пілотів. Він доручив міністру оборони Бену Воллесу опрацювати питання про те, які реактивні літаки Британія може передати Україні. Водночас Воллес заявив, що Британія не зможе швидко передати Україні бойові літаки. За його словами, для постачання літаків необхідні місяці.

20 лютого міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що питання надання Україні сучасних літаків західного виробництва вже вирішене. Але, за його словами, залишилось сформувати "літакову коаліцію" і здійснити прагматичну оцінку: що краще підійде для України, як підготувати українських спеціалістів тощо.

23 лютого заступник державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд заявила, що у США обговорюють питання про надання Україні бойових літаків п'ятого покоління у довгостроковій перспективі.

Вас також можуть зацікавити новини: