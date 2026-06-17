'Доля Криму вирішується на полі бою': військовий назвав умову звільнення півострова

Доля окупованого півострова як і інших захоплених Росією українськи територій вирішується на полі бою.

Нині актуальним є питання поточної ситуації на нинішній лінії фронту, а не теоретичні думки про шляхи повернення територій, які окуповані Росією з 2024 року. Таку думку висловив військовий і журналіст, кримчанин Павло Казарін в інтерв’ю для Radio NV.

Зокрема, він розповів про своє бачення щодо сценарію звільнення Криму.

"Доля Криму вирішується так само як і доля будь-якої іншої окупованої території. Вона вирішується на полі бою. І якщо у нас обставини складуться таким чином, що українська армія зможе просуватися вперед і звільняти вже захоплене Росією, значить вона складеться таким чином і українська армія не буде робити різниці між Кримом і, скажімо, Луганщиною", - вважає Казарін.

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Разом з тим, як зазначає військовий, якщо обставини не дозволятимуть ЗСУ просуватися вперед, то немає різниці між окупованими територіями, між Кримом чи частиною Запорізької області тощо.

Наразі більш актуальне завдання зупинити наступ росіян

Водночас, він повідомив про найбільші поточні пріоритети для Сил оборони України. Зокрема, на порядку денному нині більше приділяється увага іншим питанням: як втримати Краматорськ і Слов’янськ на Донеччині, як зупинити просування ворога на Запорізькому напрямку і чи вдасться вибити ворога з окупованих частин Харківщини.

"Відверто кажучи, для мене зараз питання відновлення контролю над територіями, які були окуповані ще у 2014 році – це другорядне питання у порівнянні з тим. Як остаточно зупинити просування російської армії. Ми вже насправді з цим питанням досягли неабиякого успіху. У нас за минулий місяць усе просування російської армії на території України - це лише 14 квадратних кілометрів, хоча колись воно могло сягати кількох сотень кв.км. в минулі роки", - підкреслив Казарін.

Треба частіше думати про нинішню лінію фронту

Він додав, що як військовий більше зараз думає про фронт, про зміну лінії фронту і як зробити її статичною, аніж теоретично думати над тим, як можна наближувати повернення українських прапорів над територією окупованого півострова.

"Мені здається, що якщо говорити про те, що на часі, а що ні, - ми про чинну лінію фронту повинні замислюватися об’єктивно частіше, аніж про повернення окупованого Донецька, Луганська чи Симферополя", - наголосив Казарін.

Крим у центрі уваги

Як повідомляв УНІАН, Сили оборони України завдяки безпілотним системам взяли під вогневий контроль і намагаються блокувати логістику до тимчасово окупованого Криму, створюючи суттєві проблеми для постачання ресурсами російського окупаційного контингенту.

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (позивний "Мадяр") наголосив, що Україна серйозно взялася за реалізацію плану з ізоляції окупованого Криму.

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