Висота конструкцій може сягати 30-35 метрів.

На острові Тузла біля Керченського мосту помітили російські системи протиповітряної оборони, встановлені на металевих вежах-трансформерах.

Як з'ясував Центр журналістських розслідувань, окупанти намагаються посилити захист моста за допомогою зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцирь-С1М". Їхні бойові модулі розмістили на баштах, висота яких може складати 30-35 метрів.

"Судячи з фото- та відеоматеріалів, що знаходяться у відкритому доступі, впродовж тижня окупанти встановили дві металеві вежі обабіч мосту на ділянці, прокладеній по острову Тузла", - йдеться у повідомленні.

Журналісти дійшли висновку, що російські загарбники продовжать зводити такі вежі - на будмайданчику зі сторони Керчі бачили близько десяти секцій-трансформерів.

Росія намагається захистити Кримський міст

Раніше у мережі повідомили, що російські загарбники почали зводити палі навколо незаконної конструкції. На думку військового аналітика Петра Черника, це робиться для захисту від атак українських морських дронів.

Також з'являлися повідомлення про зведення вздовж мосту невідомої споруди. Речник українських Військово-морських сил Дмитро Плетенчук припускає, що росіяни можуть дублювати шляхопровід.

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