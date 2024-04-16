Російські війська наразі користуються дефіцитом українських матеріальних засобів.

Окупаційна армія готує великий наступ на початку літа. Якщо до того часу у США не розблокують військову допомогу для України, ворожа операція стане серйозною проблемою для ЗСУ.

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), американська допомога є життєво важливою для здатності Сил оборони захиститися від нинішніх і майбутніх наступальних операцій РФ, що розпочнуться наприкінці весни і влітку цього року.

У звіті нагадали заяву начальника ГУР Кирила Буданова, що українські війська готуються до відбиття майбутнього великого російського наступу, який очікується наприкінці травня або на початку червня. За його оцінкою, це буде "катастрофічно складно" без військової допомоги Заходу.

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Також аналітики наводять заяву міністра оборони Рустема Умерова стосовно напруженої ситуації на сході України. Він зазначив, що загарбники зосереджують свої зусилля на захід від Бахмута в напрямку Часів Яру і ЗСУ успішно використовують сучасну техніку проти переважаючої кількості противника

Крім того, в ISW послалися на й заяву речника угруповання "Хортиця" Назара Волошина. Як той розповів, українська армія на Бахмутському та Авдіївському напрямках може використовувати лише від одного до п'яти артилерійських снарядів на кожні 10 артилерійських снарядів ворога. Однак при цьому наше озброєння працює більш точно.

На думку аналітиків Інститут, здатність ЗСУ відбивати нещодавню активізацію російських наступальних операцій на сході України, погіршилася через нестачу матеріально-технічних засобів і продовжить погіршуватися в найближчому майбутньому, якщо триватиме затримка з військовою допомогою.

"Російські війська наразі користуються дефіцитом українських матеріальних засобів, викликаних відсутністю безпекової допомоги з боку США, для досягнення незначних тактичних успіхів. Однак майбутні російські наступальні операції можуть досягти більш значних і загрозливих успіхів, особливо на захід від Бахмута, якщо США будуть продовжувати відкладати надання допомоги Україні", - наголошують експерти.

Війна в Україні - дефіцит озброєння

Вчора азовець Арсен Дмитрик розповів, що зараз з дефіцитом людей на фронті.

ISW писав, що РФ наступає одразу на трьох напрямках, щоб скористатись дефіцитом зброї у ЗСУ.

При цьому дефіцит ППО може стати вирішальним фактором у захопленні Часового Яру росіянами.

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