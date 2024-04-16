Авіація Сил оборони України минулої доби знищила пункт управління противника.

Протягом минулої доби відбулося 104 бойових зіткнення між російськими окупантами та Силами оборони України, повідомляє Генштаб.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах

В районі Куп'янська ворог штурмових дій не проводив. Натомість у напрямку Лиману окупанти 8 разів атакували позиції українських оборонців у районі населених пунктів Терни та Торське. Найскладнішим залишається Бахмутський напрямок, де Сили оборони відбили 33 атаки ворога. Ще 15 штурмових дій окупанти проводили на Авдіївському.

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Також залишається складною ситуація на Новопавлівському напрямку, де ворог 30 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Оріхівському напрямку противник 7 разів атакував позиції українських захисників.

Крім того, на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби окупанти 5 разів атакували позиції наших військ – усі безуспішні.

Натомість українська авіація продовжує завдавати відчутних втрат ворогу. Так, протягом минулої доби було завдано ударів по 13 районах зосередження особового складу, 2 зенітно-ракетних комплексах та 1 пункту управління противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 артилерійських засобах, 4 районах зосередження особового складу та 4 пунктах управління БпЛА противника.

Своєю чергою російські окупанти завдали 16 ракетних та 31 авіаційний удар, здійснили 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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На думку аналітиків Інституту вивчення війни, російський наступ може стати серйозною проблемою для ЗСУ, якщо Україна не отримає допомогу від США.

Попри це, Сили оборони продовжують завдавати відчутних втрат ворогу. Так, протягом минулої доби українські захисники знищили 13 ББМ, 16 артсистем та 9 танків окупантів.

DeepState звітує, що російські загарбницькі війська мають просування на трьох напрямках фронту.

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