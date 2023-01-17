На даний момент відомо вже про 41 загиблого і 79 поранених.

У Дніпрі тривають розбори завалів і пошуки загиблих в результаті удару російської ракети по багатоповерхівці. На даний момент відомо про 41 загиблого.

"О 09: 46 з-під завалів зруйнованого житлового будинку на 4 поверсі витягли тіло 1 загиблої дитини", - повідомили в Офісі президента.

Серед загиблих - 4 дитини. Травмовано 79 осіб (з них 16 дітей) та врятовано 39 осіб (з них 6 дітей).

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Удар по багатоповерхівці в Дніпрі: що відомо

14 січня під час масованої атаки по Україні одна з російських ракет влучила у житлову багатоповерхівку в Дніпрі. В результаті удару одна з секцій будинку обвалилася, поховавши живцем десятки людей.

Пізніше стало відомо, що РФ вдарила по багатоповерхівці ракетою Х-22, яку спроектували ще в Радянському Союзі.

За останніми даними, зараз уламки будинку розібрані вже 90%.

Президент Володимир Зеленський заявив, що удар по Дніпру підпадає, зокрема, під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. Він пообіцяв, що кожен винний у військовому злочині в Дніпрі буде встановлений і притягнутий до відповідальності.

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