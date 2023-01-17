Стан пошкодженого будинку необхідно оцінити, зазначили у ДСНС.

Станом на сьогодні, 17 січня, у багатоповерхівці в Дніпрі, яку серйозно пошкодили російські окупанти, відселення потребують мешканці 236 квартир.

Необхідно оцінити стан будинку, створити відповідну комісію, яка обстежуватиме багатоповерхівку на придатність для проживання в інших секціях, про це під час інформаційного телемарафону повідомив прес-офіцер Державної служби України з надзвичайних ситуацій України Олександр Хорунжий.

"За попередньою інформацією, відселення потребують мешканці 236 квартир, але це питання відноситься до компетенції місцевих органів влади...", - сказав він.

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Смертоносний обстріл Дніпра росіянами 14 січня - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, 14 січня російські терористи влучили ракетою у багатоповерхівку в Дніпрі, де мешкали понад 1,1 тис. людей. Вибухом було повністю знищено одну з секцій будинку.

Росіяни вдарили по житловому будинку ракетою Х-22. Її спроектували ще в Радянському Союзі, щоб знищувати морські угруповання та авіаносні групи. Таку ракету може запускати лише 52-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк Російської Федерації.

17 січня у Державній службу України з надзвичайних ситуацій повідомили, що о 13:00 пошуково-рятувальні роботи у Дніпрі на місці ракетного удару було завершено. За останніми даними, загинули 44 особи, а 79 - постраждали.

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