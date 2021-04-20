Глава МЗС прогнозує, що президент РФ спробує видати скупчення російських військ біля кордонів України як відповідь на оточення Росії "ворогами".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба попереджає світову спільноту, що президент Російської Федерації Володимир Путін завтра, 21 квітня, робитиме оманливі заяви про Україну під час звернення до Федеральних зборів РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава МЗС сказав під час онлайн-брифінгу для іноземних медіа.

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"Завтра, 21 квітня, Володимир Путін звернеться зі своїм щорічним посланням до Федеральних зборів Росії. Ми передбачаємо, що він, імовірно, зробить деякі заяви стосовно України. Я хочу попередити світ, що ми знову можемо почути деякі оманливі наративи. Він може спробувати представити Росію як "обложену фортецю", оточену НАТО та ворогами", - заявив Кулеба.

Глава МЗС України нагадав, що Україна є однією з країн, яка має найдовший кордон з Росією.

"Ми не маємо військ НАТО в Україні, але ми маємо понад 100 тисяч російських військ на нашому кордоні. Це чіткий сигнал, хто кому погрожує", - сказав Кулеба.

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти посилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають напоготові до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема в населених пунктах на окупованій території України.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що РФ шляхом збільшення кількості військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.

У Пентагоні 20 квітня заявили, що Росія зосередила поблизу кордону з Україною більше військ, ніж у 2014 році.

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Автор: Віталій Саєнко