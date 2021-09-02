Військовослужбовець отримав важке поранення в населеному пункті Гірське Донецької області.

У Дніпрі рятують 27-річного українського бійця, пораненого снайпером на Донбасі 29 серпня.

Про це розповів у Facebook гендиректор лікарні імені Мечникова в Дніпрі Сергій Риженко.

Військовослужбовець отримав важке поранення в населеному пункті Гірське Донецької області. Це вже третє поранення бійця.

На позиції йому надали першу медичну допомогу, після чого евакуювали в лікарню Мечникова.

"Доставлений у вкрай важкому стані - кома 2, ШВЛ, медикаментозна седація. Відразу в операційну. Кращі нейрохірурги Мечникова провели важку багатогодинну операцію. Куля увійшла в скронево-тім'яну область зліва, діаметрально вийшла з іншого боку черепа", - написав Риженко.

Стан потихеньку стабілізувався на п'ятий день після операції.

Читайте такожНа Донбасі отримав поранення український військовослужбовець

"Нейрохірурги, реаніматологи, медсестри Мечникова виходжують, як рідного сина. Попереду довгий шлях лікування, болісних переживань і боротьби за життя молодого героя. Андрій - сирота. Вдома ніхто не чекає. А зараз тихо шиплять апарати, заглушаючи крик його душі", - зазначив гендиректор лікарні.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Денис Прядко