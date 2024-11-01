Біля Курахового змінилася ситуація, повідомили аналітики / скріншоти з відео та з deepstatemap.live

Російські окупанти наступають на місто Курахове (Донецької області) з різних боків та мають успіхи.

Супротивники, зокрема, просунулися вперед у районі села Максимільянівка, повідомили аналітики DeepState та показали оновлену курту бойових дій.

Згідно з даними Google maps, від Максимільянівки до Курахового лише 8,5 кілометрів по прямій дорозі, і здолати цю відстань на машині можна за 13 хвилин.

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За відомостями аналітиків, ворогам також вдалося рушити вперед біля Костянтинівки, Побєди, Новоукраїнки та Богоявленки.

Карта бойових дій, на якій видно просування супротивників у бік Курахового / скріншот з deepstatemap.live

Крім того, у DeepState поділилися такою інформацією:

Росіяни змогли просунутися у селищі Новодмитрівка.

Супротивникам вдалося просунутися у Новодмитрівці / скріншот з deepstatemap.live

Триває війна в Україні - новини, які повідомлялися

Росіяни вже тривалий час активно рухаються вперед у Донецькій області, у тому числі в бік міста Курахове, але при цьому зазнають величезних втрат. Вороги буквально рівняють із землею населені пункти, а потім заходять на руїни. 

Наприкінці жовтня генерал-майор Збройних сил України Дмитро Марченко заявив, що у Донецькій області фронт "посипався". За словами військового експерта Сергія Грабського, у цьому регіоні супротивники не вийшли на оперативний простір, тому наразі не йдеться про "обвал фронту".

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