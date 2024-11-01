За словами Сергія Грабського, окупанти не здійснюють просування на 25−30 кілометрів на добу.

Російські окупанти не вийшли на оперативний простір на Донеччині, а, отже, про "обвал фронту" наразі не йдеться. Про це в інтерв'ю Radio NV розповів військовий експерт Сергій Грабський.

Водночас, за його словами, спростовувати очевидний факт того, що ЗСУ відступають на Курахівському напрямку, не можна. При цьому "фронт не може посипатися", тому що противник не здійснює просування темпом щонайменше 25−30 кілометрів на добу.

"Відповідно до настанови по оперативному мистецтву, такі темпи наступу свідчать про те, що противнику вдалося прорвати основну лінію оборони, він вийшов на оперативний простір і активно просувається вперед. Ми таке бачимо? Ні, не бачимо", - констатував військовий.

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При цьому він не заперечив, що ЗСУ втрачають певні ділянки фронту, і нині тривають "запеклі, відчайдушні, криваві, важкі бої буквально за кожний населений пункт":

"Мене питають, за рахунок чого вони тримаються, я кажу відверто: я не знаю, за рахунок чого вони тримаються, стримують противника, де тільки можуть, а де можуть - переходять в контратаки, що відбувається в Торецьку".

Грабський припускає, що Сили оборони України можуть втратити Курахове, і "дуже важко нам буде утримувати північний берег Курахівського водосховища".

"Чи це призводить до катастрофи на фронті? Це призводить до ускладнення оперативної ситуації. Але говорити про те, що фронт прорваний, що противник просувається невпинно, ми не можемо", - запевнив експерт.

Він уточнив, що просування вартувало росіянам більше 40 тисяч втрат лише за вересень, "противник може досягати певних результатів за рахунок перенесення зусиль з інших ділянок фронту".

"Послідовність така: на Селидовому противник досяг успіхів, це була його вимушена задача для формування стійкої позиції на флангах, або як ми кажемо, убезпечення флангів. І тепер ми можемо зробити припущення, що після цього противник буде намагатися активізувати бойові дії по напрямку на Покровськ. Це є відкриттям? Ні, це не є відкриттям. Ми готуємося до оборони? Так. Ми перекидаємо нові ресурси? Так", - резюмував Грабський.

Ситуація на Донеччині - останні новини

Нещодавно генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко заявив, що на сході український фронт посипався. За його словами, російські загарбники вже зайшли у Селидове і там закріплюються.

Згодом військовий експерт Іван Ступак пояснив, яким чином росіяни збираються захопити Покровськ. За його прогнозами, найближчим часом почнуться штурмові дії біля самого міста.

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