Ключове у війні - хто кого більше знищить, тому Сили оборони України повільно знекровлюють і сточують російську армію на Донбасі.

Курська операція - це найпотужніший хід України за крайні півтора року війни. Таку думку висловив ветеран російсько-української війни, екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий сказав в інтерв'ю на Radio NV.

Дикий вважає хибним, що тилове суспільство дозволяє собі обговорювати, які операції Силам оборони України варто проводити, а які ні, і зокрема, коли у контексті Курської операції говорять про пріоритетність тримання оборони біля Покровська.

З цього питання також час від часу звучать навіть окремі голоси бійців, мовляв, замість того, аби ходити на Курськ, краще тримати оборону у Покровську. "До бійців питань чи претензій нема. Уявіть собі втомлену вимучену людину, яка місяцями тримає дуже важку оборону умовно під Покровськом, Донецьком, Часовим Яром... Людина місяцями сидить в окопах, у дуже важких умовах. Людину вибивають звідти постійно авіабомбами. Людина втрачає там своїх товаришів і вона бачить одне - що їй бракує підкріплень, що хтось би її мав підсилити чи замінити, а вони там десь на Курщині", - сказав Дикий.

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При цьому, як наголошує він, ніде у світі війною не командують з окопів.

"Війнами командують Генеральні штаби. Саме тому війнами командує Ставка Верховного головнокомандувача з глибокого тилу. І це саме так має бути, бо коли ти безпосередньо в окопі, ти - по-перше, дуже виснажений і нервовий, і по-друге, ти не бачиш далі свого окопа. А якраз важка, інколи страшна місія тих, хто не в окопі, а тих, хто командує. Насправді морально їм важче", - відзначив Дикий.

Зокрема, він пояснив, що саме командування, маючи обмежений ресурс, визначає, які резерви направити на Курщину, а які на Покровськ, і кому відмовити у снарядах, а кому ні.

"Це насправді страшно, бо ти вирішуєш долі людей... Це морально дуже важко, але у цьому функція командування, якраз визначати, де в даний момент важливіше. І тут варто згадати, що ми воюємо не за місто Покровськ, Часів Яр, Торецьк... Окремі бої можуть бути за все що завгодно. А війна не за це. Війна - не за якесь одне окремо місто України. Війна за те, щоб ми перемогли РФ, і щоб Україна, як держава, взагалі у цій війні вижила, перемогла, звільнила усі міста", - наголосив Дикий.

"Усе має оцінюватися не через те, скільки метрів території ми здали за сьогодні, чи скільки метрів російської території ми за сьогодні захопили... І те і друге має оцінюватися виключно в одній перспективі: наскільки це наближає або не наближає нашу загальну перемогу. І у цьому сенсі Курська операція... це найпотужніший наш хід у війні за останні півтора роки", - відзначив Дикий.

Окрім того, він нагадав, що після відходу з Бахмута і Авдіївки росіяни понесли величезні втрати.

"У цій війні ключове - хто кого більше вб'є ворогів. І весь цей час ми їх вбиваємо набагато більше, аніж втрачаємо наших захисників. У цій війні важливо, хто кого виснажить. В кого першого закінчаться і матеріальні і людські ресурси. І поки що, тренд на нашу користь. Якраз завдяки тому, що співвідношення втрат по людях і техніці тримається для нас дуже вигідно", - підкреслив Дикий.

За його словами, Сили оборони України знекровлюють і сточують російську армію, повільно відступаючи метр за метром на Донбасі.

Ситуація в Курській області

За даними видання Bloomberg, президент Володимир Зеленський сказав, що вся операція під Курськом була б непотрібною, якби союзники зняли обмеження на використання ракет дальнього радіусу дії для нанесення ударів по основних перевагах Росії у вогневій потужності там, де вони розташовані, далеко за лінією фронту.

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