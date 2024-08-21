На думку аналітика, якщо курська операція не зможе активізувати Захід або навіть послабити обмеження на зброю дальнього радіусу дії, ці потенційні стратегічні вигоди будуть втрачені.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що вся операція під Курськом була б непотрібною, якби союзники зняли обмеження на використання ракет дальнього радіусу дії для нанесення ударів по основних перевагах Росії у вогневій потужності там, де вони розташовані, далеко за лінією фронту.

Як пише Bloomberg, велика увага під час оцінки "Курського гамбіту" Зеленського не без підстав приділяється тому, чи зможе цей крок змусити президента Володимира Путіна відвести війська з лінії фронту на сході України, на Донбасі. Якщо це станеться, то операція матиме військовий успіх, послабивши тиск на фронт, який повільно прогинався.

"Поки що це не працює. Замість цього Росія посилила атаки на Донбасі, одночасно збираючи разом різношерсте угруповання сил з інших регіонів, щоб зупинити український наступ на Курськ. Але фокус може бути в деякому сенсі невірним", - пише оглядач Марк Чемпіон.

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Зазначається, що якщо Курський наступ зможе - як Зеленський вочевидь сподівається - мобілізувати підтримку союзників і постачання зброї, а також переконати західних лідерів зняти обмеження на використання ракет дальнього радіусу дії, він зможе домогтися набагато більшого.

"Нейтралізувавши ключові переваги Росії, Україна зможе послабити тиск на свою оборону навіть без відведення російських військ. Крім того, Києву може дістатися невелика територія, яку можна буде обміняти під час майбутніх переговорів. Цей, безумовно, оптимістичний сценарій забезпечить не тільки тактичні військові вигоди, а й стратегічні, здатні вплинути на результат війни загалом", - ідеться в статті.

На думку автора, якщо курська операція не зможе активізувати Захід або навіть послабити обмеження на зброю дальнього радіусу дії, ці потенційні стратегічні вигоди будуть втрачені.

"Україна, ймовірно, також втратить важливий транспортний вузол Покровськ на Донбасі, і Путін опиниться на шляху до завоювання решти Донецької та Луганської областей. У якийсь момент Україні доведеться просити миру на умовах, які, як показала аналогічна угода в 2014 році, тільки підстьобнуть Путіна повернутися до бійки пізніше", - пише Чемпіон.

Він зазначає, що всі зацікавлені сторони, включно із Зеленським, знають, що це протистояння закінчиться за столом переговорів і питання в тому, на чиїх умовах.

"Західні лідери мають нарешті визначити, що перемогою для України є забезпечення сильної позиції на переговорах, і розробити фінансову та військову стратегію для досягнення цієї мети. У них є кошти, і вони можуть почати зі скасування обмежень на ракети дальнього радіусу дії", - додав аналітик.

Операція в Курській області - деталі

Успіх операції ЗСУ в Курській області не мав суттєвого впливу на нинішню оперативну ситуацію в Донецькій області, а саме на Покровському напрямку. Наразі цей напрямок залишається найскладнішим, оскільки бої не припиняються. Про це повідомив заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін.

Він зазначив, що бригада провела успішні локальні наступальні дії, але на інших ділянках фронту ситуація залишається дуже складною.

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