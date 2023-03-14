22 вересня 2022 року Цибіков був мобілізований.

На війні в Україні ліквідовано окупанта - колишнього будистського ламу, командир відділення мотострілецького батальйону в/ч 06705 Хишікто Цибіков.

Як повідомляють регіональні пабліки, Цибіков загинув у боях на Вугледарському напрямку після важкого поранення.

Цибіков раніше служив у філії Егітуйського дацана (буддистського монастиря-університету) в Улан-Уде.

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Два роки Цибіков працював над скульптурою Будди і займався організацією кінних скачок для хлопчиків - він захоплювався одомашненням диких коней, а після служіння в дацані обіймав місце сторожа в школі.

22 вересня 2022 року Цибіков був мобілізований. Повідомляється, що під час вручення повістки Хишікто вдома не було. Але, дізнавшись про повістку, він відвідав матір і поїхав до Хоринська.

"Встиг на останній автобус з мобілізованими. Він сподівався зустріти племінника, який виконує військовий обов'язок і був поруч з ним у 20-ти кілометрах", - йдеться в повідомленні.

Втрати РФ в Україні - бої за Вугледар

Штурм росіян на Вугледарському напрямку в лютому цього року ознаменував серію невдач окупантів під час анонсованого "великого" наступу.

За підрахунками самих бійців ЗСУ, в боях була ліквідовано цілу 155-ту бригаду морпіхів, яку, втім, за час повномасштабного вторгнення розбивають вже не вперше. У підсумку російському командуванню довелося відмовитися від зазначеного напрямку і зосередитися на інших, де ворог зазнає не менших втрат.

Російська армія зараз "застрягла" на Бахмутському напрямку. Це, на думку кремлівських пропагандистів, може дозволити українським силам розпочати контрнаступ без особливої відсічі з боку РФ.

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