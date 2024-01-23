Попередні дані озвучив заступник голови КМДА Микола Поворозник.

З'явилися перші деталі ракетного удару РФ по Києву: попередньо, на столицю летіло 20 ракет. Сили ППО України відпрацювали на 100% та знищили все.

Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі Радіо Свобода.

"За попередніми даними, близько 20 ракет летіло на Київ. Вони усі уражені засобами протиповітряної оборони. Ці всі уламки впали фактично по всіх територіях, які згадувалися. Солом'янський, Святошинський, Печерський, Дарницький райони, дивлячись, з якої сторони міста заходили ракети", - заявив він.

Водночас чиновник стверджує, що інформація про одну загиблу жінку в Києві потребує підтвердження. Наразі медики намагаються їй допомогти, уточнив він "Радіо Свобода".

Як стверджували в КМВА, в одному із будинків Святошинського району знайшли бойову частину ракети. Людей евакуювали з будівлі.

За словами речника відомства Михайло Шаманова, Росія вранці 23 січня завдала комбінованого удару по столиці: ворог запустив з Каспійського моря ракети Х-101, Х-555 й балістику.

Ймовірно, йдеться про "Іскандери". "А потім, імовірно, була балістика. Скоріш за все, це були "Іскандери", - сказав він в ефірі телемарафону.

Ракетний удар по Києві - що відомо

Вранці 23 січня окупанти вдарили по Києву ракетами. Загалом росіяни задіяли 41 засіб повітряного нападу для удару по Україні, уточнив зранку Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Силам ППО вдалося знищити 21 ракету. Уламки боєголовок впали у кількох районах столиці, також сильно постраждав Харків (там є влучання по багатоповерхівці).

За даними мера Києва Кличка, у столиці постраждали 18 людей (13 з них госпіталізовані).

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