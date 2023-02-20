Часто після їх візитів до російських регіонів з'являються повідомлення про похорон вбитих на війні в Україні.

Літаки спеціального льотного загону "Росія" задіяли для розвезення по регіонах тіл ліквідованих в Україні російських військових. Як мінімум один з літаків раніше використовувався для поїздки Володимира Путіна.

"Вантаж 200" доставляють великими партіями, але видають у місцевих моргах дозовано - не більше двох тіл на день, щоб уникнути паніки, пише The Moscow Times.

Журналісти через відстежуючий авіаперельоти сервіс FlightRadar проаналізували маршрути літаків спецзагону "Росія" за кінець січня - початок лютого і виявили закономірність: часто після їх візитів в російські регіони з'являються повідомлення про похорон загиблих на війні в Україні.

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Джерело в Міноборони каже, що перевезенням загиблих поряд з доставкою зброї і живої сили займаються 223-й і 224-й льотні загони Міноборони. До їх складу входять 60 літаків, це випливає з відкритих даних, однак, за даними FlightRadar, тільки 46 літаків регулярно літали протягом останнього року.

Втрати РФ в Україні: деталі

Втрати Росії в Україні досягли позначки 143 680 одиниць живої сили. За добу ця статистика збільшилася на 820 окупантів. А ще бійці Сил оборони підірвали понад 40 штук різної техніки.

В Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що рашисти продовжують основну фазу наступу на Луганщині. Але агресору не вистачає резервів для різкого збільшення масштабу атак або інтенсивності.

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