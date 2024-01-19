Такі літаки в Росії ще є, тому ворог їх буде використовувати.

В акваторії Азовського моря з’явився славнозвісний уже літак А-50. Про це сказав речник Повітряних си Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"В акваторії Азовського моря зявився славнозвісний уже А-50, який випробовує свою долю", - зазначив він, натякаючи на те, що днями було знищено аналогічний літак А-50 та пошкоджено літак Іл-22.

Ігнат додав, що тут немає нічого дивного, бо ще такі літаки в Росії ще є, тому їх буде ворог використовувати. "Є А-50, є винищувач ближче до Ростова і звичайно не обійшлося без БПЛА", - додав він, говорячи про ситуацію в повітряному просторі. За його словами, безпілотники стежать за лінією фронту в Миколаївській, Херсонсьькій областях. "На лінії бойового зіткнення по Дніпру постійно "пасуться" і відстежують обстановку в реальному режимі часу та повідомляють ворога про наші війська, позиції, тому БПЛА постійно знищуються", – сказав він.

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Ігнат зазначив, що сьогодні вночі був відносний спокій в повітряному просторі – не було атак засобами повітряного нападу, перш за все безпілотниками, якими фактично щоночі атакував ворог протягом осені та зими.

За його словами, цієї ночі було певне заттишшя, але це значить, що треба розслаблятися. Він додав, що це якась оперативна пауза ворога, яка може бути повязана з різними причинами, зокрема, підготовкою ворога до чогось більшого, тому відбувається накопичення сил та засобів.

Як повідомляв УНІАН, 14 січня з'явилася офіційна інформація, що збито російськийй літак А-50 над Азовським морем, а пізніше стало відомо, що також серйозно пошкоджено Іл-22.

Екіпаж ліквідованого російського літака дальнього радіолокаційного виявлення і управління А-50 вважають зниклим безвісти, і командування частини, в якій базувалися льотчики, поки не планує якихось траурних заходів, а родичі опинилися у "підвішеній" ситуації.

Авіаційний експерт - колишній інженер-конструктор Костянтин Криволап говорив, що на борту літака були елітні фахівці, на підготовку яких потрібно витратити багато років, оскільки вони повинні бути дуже досвідченими і мають вміти ухвалювати правильні рішення за обмежену кількість часу.

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