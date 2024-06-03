Україні потрібно щонайменше 150 літаків задля встановлення паритету та ефективної боротьби проти російської авіації, заявив в ефірі Ранок.LIVE речник Повітряних сил Ілля Євлаш.
Зокрема, він наголосив, що у цій кількості враховані не лише західні винищувачі F-16, а й транспортні літаки, які можуть забезпечувати українську авіацію.
"Для того, аби був паритет у нашому небі, нам щонайменше необхідно дві ескадрильї. Сама маса F-16 - це звичайно потужно, але необхідні також і ракети, які б могли на досить дальню відстань проводити свої удари та завдавати ураження по противнику", – пояснив Євлаш.
Крім того, він також зазначив, що український авіапарк досить застарілий. То ж Силам оборони необхідна будь-яка допомога від партнерів.
Авіація для України: останні новини
Раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що наразі невідомо, чи дозволять Україні бити з винищувачів F-16 по об'єктам на території Російської Федерації. Він також додав, що цього року Україна отримає не так багато винищувачів, аби встановити паритет з російською авіацією у небі.
Напередодні грецькі ЗМІ повідомили, що в Україну вже прибув перший іноземний інструктор з оперативного використання винищувачів F-16, які незабаром мають передати країни-партнери.