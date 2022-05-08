У лікарні в окупованому Луганську вже бракує місць.

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай підтвердив великі втрати ворога у результаті боїв з українськими захисниками на Донбасі.

Про це він заявив в ефірі національного телемарафону 8 травня.

Він зазначив, що ЗСУ знищують як військову техніку, так і самих рашистів.

"Літаки збиваються, БМП, танки, артилерійські розрахунки, міномети знищують наші хлопці, БПЛА збивають. Кожна атака, яка проходить, з боку Росії, десятки загиблих у них, артилерійські склади так само знищують. Вони несуть просто шалені втрати", - сказав він.

У лікарні в окупованому Луганську вже бракує місць.

"Лікарня в Луганську повністю забита вщент – як тілами, їх просто вже нікуди складати, так і важкопораненими. Ліків не вистачає, тому є велична вірогідність того, що ці важкопоранені змінять цифру "300" на "200" найближчим часом", - додав Гайдай.

Війна в Україні: оновлені дані

Противник не припиняє наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської та Херсонської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом.

На Донецькому напрямку угруповання окупаційних військ продовжує наступальні дії на Лиманському, Попаснянському, Сєверодонецькому та Авдіївському напрямках.

Вас також можуть зацікавити новини: