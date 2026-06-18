Лукашенко заявив, що по автобусу у Брянській області вдарив нібито український дрон

Диктатор пригрозив тим, хто намагається втягнути Білорусь у війну.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прокоментував удар безпілотника по білоруському автобусу з дитячою футбольною командою у Брянській області РФ.

Він наголосив, що Білорусь "не поспішає робити якісь висновки", але водночас чомусь висловив упевненість, що безпілотник був український.

"Ми не поспішаємо робити якісь висновки, але чітко констатуємо факт, що це безпілотник українського походження. Це український безпілотник", - заявив диктатор.

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Він не згідний з тим, що у той час не завдавалися удари по Брянській області, як заявляв Генштаб ЗСУ. Мовляв, водій автобуса каже, що "він особисто бачив не один дрон, а кілька, які, як він каже, дзижчали, літали над автобусом".

"Один із цих дронів, слава Богу не потужний дрон, ударив по автобусу, в результаті загинула людина і постраждали наші діти", - сказав Лукашенко.

Він пригрозив, що якщо хтось провокує і намагається втягнути Білорусь у війну, то це йому "погано обійдеться":

"Ми ведемо себе спокійно. Комусь не подобається, що Білорусь спокійна держава, тому це все відбувається".

Удар по автобусу у Брянській області РФ

Як повідомляв раніше УНІАН, 17 червня у Росії повідомили про нібито ураження безпілотником Збройних сил України автобуса з дитячою футбольною командою в Брянській області. У Генштабі ЗСУ прокоментували інцидент, зазначивши, що озвучені російські заяви не відповідають дійсності. За словами речника Генерального штабу Андрія Ковальова, у зазначений період Сили оборони України не застосовували безпілотні літальні апарати по цілях на території Брянської області. Він наголосив, що йдеться про чергову інформаційну провокацію Кремля.

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко вважає, що росіяни намагаються підбурити білорусів на підтримку агресії проти України.

Тим часом МЗС РФ в Telegram розмістило заяву пресслужби МЗС Білорусі, де атаку на автобус розцінили як "черговий акт тероризму проти мирного населення".

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