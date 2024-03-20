Рано вранці середи, 20 березня, дрони масовано атакували російський Енгельс, де розташовано військовий аеродром. За цією атакою стоїть Головне управління розвідки Міноборони України.
Це підтвердило джерело УНІАН у спецслужбах. Зазначається, що атака на Енгельс, - це робота ГУР, яка була результативною.
"Планова робота ГУР. Цілі уражено. Результати уточнюються", - сказав співрозмовник.
Натомість у мережі з'явилися відео, на яких чутно гучні вибухи в Енгельсі. Росіяни ж переконують, що нібито збили чотири БПЛА, а пошкоджень немає.
Атака на Енгельс
В ніч на середу, 20 березня, невідомі безпілотники атакували Енгельсом Саратовської області РФ. Як пише кремлівське агентство "РИА Новости", у Саратовській області постраждалих і руйнувань інфраструктури, попередньо, немає.
Прокремлівський канал SHOT зазначає, що над містом було чутно від 2 до 4 гучних звуків вибухів. За словами очевидців, "тремтіли вікна в рамах".