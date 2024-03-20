Рано вранці середи в місті прогриміла серія гучних вибухів.

Рано вранці середи, 20 березня, дрони масовано атакували російський Енгельс, де розташовано військовий аеродром. За цією атакою стоїть Головне управління розвідки Міноборони України.

Це підтвердило джерело УНІАН у спецслужбах. Зазначається, що атака на Енгельс, - це робота ГУР, яка була результативною.

"Планова робота ГУР. Цілі уражено. Результати уточнюються", - сказав співрозмовник.

Натомість у мережі з'явилися відео, на яких чутно гучні вибухи в Енгельсі. Росіяни ж переконують, що нібито збили чотири БПЛА, а пошкоджень немає.

Атака на Енгельс

В ніч на середу, 20 березня, невідомі безпілотники атакували Енгельсом Саратовської області РФ. Як пише кремлівське агентство "РИА Новости", у Саратовській області постраждалих і руйнувань інфраструктури, попередньо, немає.

Прокремлівський канал SHOT зазначає, що над містом було чутно від 2 до 4 гучних звуків вибухів. За словами очевидців, "тремтіли вікна в рамах".

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