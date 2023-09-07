Максим Кузьмінов "зливав" інформацію Україні ще до проведення історичної спецоперації.

Російський пілот, капітан і командир гелікоптера Мі-8 Максим Кузьмінов, який перевіз цей гвинтокрил в Україну, ще до втілення спецоперації в життя "зливав" цінну інформацію українській розвідці.

Таку інформацію озвучив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у коментарі Radio NV. Кузьмінов передавав українській стороні дані про об'єкти військової інфраструктури, зокрема про аеродроми.

"Можу підтвердити, що інформація, передана пілотом ще до того, як він потрапив на територію України, вже була надзвичайно важливою як для захисту українського неба, так і для враження цілей на території держави-агресора", - повідомив Юсов.

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Російський пілот передав Україні Мі-8: що відомо

ГУР провів спецоперацію з назвою "Синиця", у ході якої російський пілот Максим Кузьмінов добровільно пригнав гвинтокрил Мі-8 у Харківську область.

Кузьмінов отримає винагороду у розмірі 500 000 доларів США. Вартість гелікоптера складає щонайменше 15 мільйонів доларів.

Кузьмінов заявив, що він не хоче бути співучасником жахливих злочинів російської влади. Він закликав інших пілотів авіації РФ здатися і віддати літаки та гвинтокрили за винагороду Україні.

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