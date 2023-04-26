У такий спосіб ворог прагне знищити українську державність та національну самоідентичність суспільства, наголошують в Міноборони України.

На тимчасово окуповані території України з віддалених регіонів Росії привозять осіб різних національностей, переважно малозабезпечених. Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр у своєму Telegram-каналі.

Вона наголосила, що країна-агресор намагається вплинути на зміну етнічного складу населення тимчасово окупованої території України.

"Найбільш активно такі заходи проводяться у Луганській області. З цією метою урядом РФ ініційовано масштабне переселення з віддалених регіонів Росії значної кількості осіб різних національностей, переважно малозабезпечених верств населення". - зазначила Маляр.

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За її даними, переселенцям з Росії всіляко сприяють місцеві російські окупаційні адміністрації, які забезпечують негайне розміщення сімей прибулих, працевлаштування, надання доступних (пільгових) кредитів на придбання житла, розвиток бізнесу тощо.

"Водночас місцевих мешканців тимчасово окупованої території України, особливо тих, яких підозрюють в проукраїнських позиціях, російські окупанти під різними приводами продовжують депортувати до РФ", - розповіла Маляр.

За її словами, у такий спосіб противник прагне знищити українську державність та національну самоідентичність суспільства на тимчасово окупованих українських територіях.

Росія переселяє в Україну своїх громадян - що відомо

22 квітня Маріупольська міська рада повідомила у Telegram, що в окупованому Росією Маріуполі на вулицях ріжуть баранів і влаштовують стихійну торгівлю.

Зазначалося, що етнічний склад населення Маріуполі під російською окупацією змінюється - зростає кількість громадян Росії, яких завозять для різних робіт. Більшість з них – представники нацменшин РФ, буряти чи жителі віддалених глибиних районів.

Вони змінюють й "традиції". Так, у дворі по вулиці Фонтанній, 85, представники національних меншин посеред дня, не звертаючи уваги на жителів, серед яких були діти, влаштували різанину баранів.

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