Бойченко уточнив, що претензії можуть виникнути навіть через звичайне татуювання.

Жителі Маріуполя, які бажають покинути місто, змушені проходити так звану "фільтрацію", яку проводять російські окупанти.

Про це розповів мер міста Вадим Бойченко, передає сайт "Сьогодні".

За його словами, окупанти роздягають чоловіків і жінок, щоб переглянути їх татуювання.

"Мій родич виходив, у нього татуювання, спокійне, мирне. Вони дали йому шматок пемзи, мовляв, стирай, якщо воно для тебе нічого не означає. Уявляєте, ось так знущаються з людей", - сказав мер.

В іншому випадку, розповів він, росіяни намагалися забрати дворічну дитину у батьків через те, що її старша сестра працює в правоохоронних органах України. Мотивували це тим, що батьки можуть виховати "ще одну нацистку", їх побили.

Він також уточнив, що часто чоловіки після "фільтрації" потрапляють у в'язниці з надважкими умовами утримання.

"Щоб ви розуміли, камера 2 на 3 метри, 13-15 осіб, стоячи сплячі, життя майже весь час відбувається стоячи. Їжі не дають, тільки воду, в туалет виводять раз на добу або видають пляшку. Такі нелюдські умови", - сказав він.

За словами глави Маріуполя, людей, які в Маріуполі були пов'язані з муніципальною сферою або держслужбами, катують.

"Росіяни щось намагаються дізнатися. Незрозуміло, правда, що саме. Нелюди, я б їх так назвав", - заявив він, припустивши, що таким чином окупанти набирають"обмінний фонд".

Бойченко переконаний, що таким чином окупанти набивають собі обмінний фонд.

Евакуація з Маріуполя

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 1 травня, почалася евакуація цивільного населення, яке знаходилося в укритті підприємства "Азовсталь" в Маріуполі. Перша група приблизно з 100 осіб виїхала на підконтрольну територію. 2 травня вони прибули до Запоріжжя.

Вранці 2 травня в Маріуполі почалася друга хвиля евакуації. У мерії Маріуполя додали, що також є попередня домовленість про залучення, приєднання людей в Мангуші, в Бердянську і залучення колон з власного транспорту.

Як повідомив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, з бомбосховищ, розташованих на території "Азовсталі", вже вдалося вивести понад 100 осіб.

Зазначимо, що понад 30 тисяч маріупольців окупанти примусово депортували до Російської Федерації. Російські загарбники не отримують підтримки від населення, а потім вдаються до хитрощів: під приводом евакуації людей на підконтрольні Україні території — везуть їх у фільтраційні табори.