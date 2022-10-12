Росіяни змінюють траєкторію, літають і шукають слабкі місця в нашій системі протиповітряної і протиракетної оборони.

Росіяни, як і раніше, обстрілюють Миколаїв і область ракетами С-300, вондочас тактику обстрілів інших регіонів України змінили, щоб тримати всю країну в напрузі.

Про це голова Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім розповів в інтерв'ю УНІАН.

За словами Кіма, сценарій ракетного обстрілу росіян змінився, але не для Миколаївської області.

"Зараз вони атакують крилатими ракетами критичну інфраструктуру по всій Україні. Логічно, що по нам їм не треба стріляти крилатими ракетами, бо вони дорогі. До нас вони дістають ракетами С-300, якими вони нас обстрілювали десь в 90% випадків. Тому не можу сказати, що вони якось зараз у нас змінили свою тактику. Швидше вони по-іншому почали працювати по всій країні", – вважає він.

Глава ОВА припускає, що збільшення тривалості повітряних тривог росіяни можуть використовувати, щоб тримати людей в підвалах якомога довше, або ж щоб "намацати" українські системи ППО. До того ж часті обстріли, на його думку, вигідні для російської пропаганди.

"Вони змінюють траєкторію, літають і шукають слабкі місця в нашій системі протиповітряної і протиракетної оборони. Інтервал вони могли збільшити, щоб тримати в напрузі всю Україну. У них в Рашці є такий наратив, що новини надходять в онлайн-режимі. "Ось вам новий вибух". Тобто їм добре зайшло, коли весь день російські новини говорять про якийсь вибух і крутять це 20 разів. Їм це вигідно для своїх російських новин", – говорить він.

Кім також відзначив хорошу якість роботи ППО і великий відсоток збитих ракет там, де це можливо.

Масовані ракетні атаки по Україні – що варто знати

Вранці 10 жовтня Росія влаштувала потужну ракетну атаку по містах України. В результаті обстрілу загинули 19 осіб, ще 105 осіб отримали поранення.

Повідомлялося, що ворог випустив по Україні 84 ракети (зокрема, Х-101, х-555, "Калібр", "Іскандер", з-300, "Торнадо-з"), 24 безпілотника. Український Forbes оцінив випущені в цей день ракети в 400-700 мільйонів доларів.

Росія влучала по об'єктах критичної інфраструктури. Станом на ранок 11 жовтня знеструмленими залишалися близько 300 населених пунктів у Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

11 жовтня ворог продовжив масовану атаку по території України високоточними ракетами. З району Каспійського моря почала працювати стратегічна авіація окупантів, російські окупанти випускали крилаті ракети х-101 і х-555. Також продовжилися атаки за допомогою дронів-камікадзе.

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