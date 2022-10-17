Наразі слідчі ексгумували вже 34 тіла військовослужбовців із одної із братських могил у Лимані.

На звільнених територіях Донеччини виявлено вже 43 місця масових поховань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу розповіла прес-офіцер поліції Донецької області Олександра Гаврилко.

Як повідомила Гаврилко, на сьогоднішній день на деокупованих територіях Донецької області виявлено 43 місця поховань у Лимані.

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"Наприклад, відомо про дві окремі локації із масовими похованнями цивільних та військових. Також поліція постійно отримує інформацію від місцевих мешканців про поховання у подвір’ях та на городах", - розповіла вона.

Вона додала, що робота з ексгумації наразі триває. На одному із місць масових поховань слідчі-криміналісти вже ексгумували 34 тіла військовослужбовців. На черзі роботи з ексгумації тіл цивільних мешканців.

Масові поховання на окупованих територіях: що відомо

Як повідомляв УНІАН, у Лимані виявили близько 200 одиночних та одну братську могилу. У братській могилі можуть бути як військові, так і цивільні, точна кількість яких ще не встановлена.

Протягом 4-10 жовтня у деокупованому Лимані на одному із кладовищ слідчі виявили близько 110 траншей, серед яких могили дітей. У Святогірську правоохоронці також ексгумували тіла 34 людей, частина з них - з ознаками насильницької смерті.

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