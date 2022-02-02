Найбільше тих, хто дотримується такої думки – на заході України, найменше – на сході.

Майже 70% українців вважають війну на Донбасі російською агресією.

Як передає кореспондент УНІАН, по це свідчать результати опитування, проведеного фондом "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" та соціологічною службою Центру Разумкова, яке було оприлюднене на брифінгу.

"68% вважають конфлікт на Донбасі російською агресією з використанням місцевих бойовиків. Причому у порівнянні з травнем 2021 року, коли ставилося подібне запитання, прихильників такої точки зору побільшало на 14,5% (було 53,5%)", - йдеться у дослідженні.

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Такої думки дотримуються більшість прихильників партій "Європейська солідарність", "Слуга народу", "Батьківщина", "Сила і честь". У той же час, електорат "Опозиційної платформи – За життя" та партії "НАШІ" вважає це внутрішнім конфліктом.

Серед українських регіонів війна на сході України сприймається як російська агресія у такому відсотковому відношенні: захід - 91%, центральні регіони - 77%, південь - 53%, схід - 42%.

У той же час, 20,2% опитаних вважають, що тривалого миру на Донбасі можна досягти.

У відповідь на питання "Яким чином, на вашу думку, можна досягти тривалого миру на Донбасі?" 20,2% опитуваних назвали варіант дипломатичного тиску на РФ та незаконні республіки. 19,1% опитуваних підтримали варіант зміцнення економічного і військового потенціалу та повної ізоляції ОРДЛО. Крім того, 14% підтримали проведення переговорів з квазіреспубліками і визнання їх законною владою в окремих районах Донецької та Луганської областей. Інші 20% респондентів не змогли відповісти на запитання.

Опитування проводилось з 17 по 21 грудня 2021 року. Було опитано 2018 респондентів. Дослідження проводилось на замовлення ГО "Дектор медіа".

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