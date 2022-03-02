Практично щодня цей показник зростає.

Майже 90% опитаних українців вірять у те, що Україна зможе відбити напад Росії.

Про це йдеться у результатах опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 1 березня.

"88% опитаних вірять у те, що Україна зможе відбити напад Росії. Практично щодня цей показник зростає. Лише 10% сьогодні не мають такої впевненості. Віра у перемогу переважає в усіх регіонах країни", - показали результати опитування.

Крім того, зазначається, що 90% опитаних, думаючи про ситуацію в країні, відчувають надію. Лише 5% - розчарування. У порівнянні з довоєнними часами кількість тих, хто відчуває надію, зросла утричі. Практично у всіх регіонах спостерігається максимальний рівень відчуття надії.

"98% опитаних підтримують діяльність Збройних сил України, 93% підтримують діяльність президента Зеленського, 84% підтримують дії місцевих голів", - йдеться у результатах опитування.

*** Аудиторія опитування - населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність - 1 тис. 200 респондентів. Метод опитування - CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Похибка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%. Терміни проведення - 1 березня.

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