Він зізнався у співпраці з СБУ та територіальною обороною

Російські окупанти відпустили викраденого начальника пожежної частини окупованого Енергодару Віталія Трояна.

Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов.

"Після майже місячного арешту Віталій Троян, очевидно, під тиском рашистів дав інтерв'ю проросійським журналістам і зізнався у співпраці з СБУ та територіальною обороною. Як повідомляється, начальник пожежної частини найближчим часом повернеться до своєї роботи", – написав він.

Як повідомляв УНІАН, Трояна викрали 18 травня після обшуку у його кабінеті. Його колеги вийшли на протести в місті.

Далі тривали перемовини про звільнення викраденого пожежника в Енергодарі, людей закликали не виходити на акції протесту. Орлов наголошував, що це може негативно вплинути на процес перемовин щодо пошуку Трояна.

На початку червня в Енергодарі росіяни викрали за тиждень 20 людей, половина - працівники Запорізької АЕС.

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