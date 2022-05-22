Протести наразі можуть негативно вплинути на процес перемовин щодо пошуку Трояна.

Тривають перемовини про звільнення викраденого пожежника в Енергодарі, людей закликають не виходити на акції протесту.

Про це повідомляє міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

"Зараз тривають перемовини про звільнення і повернення додому начальника пожежно-рятувального загону Віталія Трояна. Його колеги звертаються до мешканців Енергодара з проханням утриматися сьогодні від акції протесту на підтримку вогнеборців та їх керівника", - зазначив він.

Орлов наголосив, що це може негативно вплинути на процес перемовин щодо пошуку Трояна.

Як повідомляв УНІАН, Трояна викрали 18 травня після обшуку у його кабінеті. Його колеги вийшли на протести в місті.

Раніше повідомлялося, що на Херсонщині росіяни викрали 35 із 49 керівників територіальних громад області.

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