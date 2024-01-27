На Авдіївському напрямку ворог здійснив майже 30 атак.

Протягом минулої доби, 26 січня, між Силами оборони та окупаційними військами відбулося 98 бойових зіткнень.

Як повідомляє Генштаб у ранковому зведенні, на Куп’янському напрямку ворог здійснив 13 атак біля Табаївки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, але успіху не мав.

На Лиманському напрямку Збройні сили України відбили 8 атак загарбників поблизу Тернів та Торського Донецької області. Водночас на Бахмутському напрямку противник здійснив 11 безрезультатних атак в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

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"На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 20 атак загарбників неподалік Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 9 атак в районах Опитного, Водяного, Первомайського та Невельського Донецької області", - розповіли у відомстві.

На Мар’їнському напрямку бої велись біля Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Там було відбито 14 атак. На Шахтарському напрямку ворог здійснив спробу штурму в районі Золотої Ниви Донецької області. На Запорізькому напрямку ЗСУ відбили 6 атак росіян північніше Приютного, південніше Червоного, західніше Вербового та Роботиного.

"На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 4 безуспішних штурми позицій українських військ", - додали у Генштабі.

Війна в Україні - останні новини

Як писав The Spectator, Україна веде одночасно дві війни проти Росії. Одна – безпосередньо на лінії фронту. Інша – на території РФ, яка змінює правила гри і завдає найбільше шкоди окупантам.

Водночас росіяни нарощують використання хімічної зброї в Україні. РФ намагається оцінити міжнародну реакцію на застосування хімічної зброї в Україні, щоб розширити тип зброї, яку використовують окупанти.

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