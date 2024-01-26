Завдяки дронам Україна може зробити цю війну занадто дорогою для Путіна.

Україна веде одночасно дві війни проти Росії. Одна – безпосередньо на лінії фронту. Інша – на території РФ, яка змінює правила гри і завдає найбільше шкоди окупантам. Про це заявили журналісти The Spectator.

Видання наводить приклад удару українськими безпілотниками по нафто- і газопереробному заводу та експортному нафтовому терміналу в Усть-Лузі під Санкт-Петербургом. За словами журналіста, цей удар "серйозно підірвав здатність Росії виробляти і експортувати паливо".

"Фактично, ці безпілотники українського виробництва виявилися більш успішними у запровадженні санкцій проти російської торгівлі вуглеводнями, ніж усі невдалі спроби Заходу обмежити ціни і ввести ембарго на російський експорт", – пише видання.

Журналісти також додали, що близько 40% економіки РФ працює на війну. А більшість із цих витрат покриваються саме за рахунок продажу нафти та газу. Видання пояснює, що російська інфраструктура є ідеальною мішеню для українських безпілотників.

"Насосні станції, термінали СПГ і нафтопереробні заводи – це величезні, розлогі промислові об'єкти, які зручно заповнювати легкозаймистим продуктом. Росія має одну структурну вразливість, якої не має Україна: її величезна територія і розпорошена інфраструктура унеможливлюють захист кожного трубопроводу, заводу і мосту", – йдеться в матеріалі.

Видання також пояснює, що завдяки дронам та далекобійним ракетам, Україна може зробити цю війну "занадто дорогою і болючою для Путіна, щоб її продовжувати". А в подальшому, це може стати методом стримання, аби окупанти кілька разів подумали перед тим, як починати нову війну.

Російсько-українська війна: актуальне

У четвер, 25 січня з'явилася інформація, що захисники Україні просунулися у Запорізькій та Донецькій областях. Пізніше в американському Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що не мають фактів, які могли б підтвердити успіх українських сил.

Business Insider вважає, що Україна перевернула уявлення про необхідність домінації в повітрі. США має змінювати стратегію ведення війни, врахувавши події на російсько-українському фронті.

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